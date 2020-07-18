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Ученые нашли на дне океана таракана, которого хочется вернуть обратно

18.07.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые нашли на дне океана таракана, которого хочется вернуть обратно

Сингапурские исследователи, работающие возле побережья Бантена (Западная Ява, Индонезия), обнаружили второй по величине вид изоподов, который напоминает огромного таракана. Об этом пишет Daily Mail.



Сообщается, что экспедиция длилась 2 недели. Кроме огромного таракана ученые собрали множество других глубоководных обитателей.

Исследовательские работы проводились на глубине восьмисот метров, самый труднодоступный образец достали с глубины 2,1 километра от поверхности океана.                                             

Среди находок ученых - Bathynomus raksasa («морской таракан»), который жил на дне океана и питался останками погибших животных. Существо достигает в длину 50 сантиметров. 


Исследователи уточняют, что своими большими размерами образец обязан тем, что на такой глубине слишком холодно и нет хищников.

А пользователи в Сети уже отметили, что внешне огромный таракан напоминает главного злодея франшизы «Звездных войн» Дарта Вейдера.


Фото: Daily Mail

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Сингапурские исследователи, работающие возле побережья Бантена (Западная Ява, Индонезия), обнаружили второй по величине вид изоподов, который напоминает...
 
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