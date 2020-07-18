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Ученые нашли на дне океана таракана, которого хочется вернуть обратно
Источник материала: ОНТ
Сингапурские исследователи, работающие возле побережья Бантена (Западная Ява, Индонезия), обнаружили второй по величине вид изоподов, который напоминает огромного таракана. Об этом
Сообщается, что экспедиция длилась 2 недели. Кроме огромного таракана ученые собрали множество других глубоководных обитателей.
Исследовательские работы проводились на глубине восьмисот метров, самый труднодоступный образец достали с глубины 2,1 километра от поверхности океана.
Среди находок ученых - Bathynomus raksasa («морской таракан»), который жил на дне океана и питался останками погибших животных. Существо достигает в длину 50 сантиметров.
Исследователи уточняют, что своими большими размерами образец обязан тем, что на такой глубине слишком холодно и нет хищников.
А пользователи в Сети уже отметили, что внешне огромный таракан напоминает главного злодея франшизы «Звездных войн» Дарта Вейдера.
Фото: Daily Mail
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Сингапурские исследователи, работающие возле побережья Бантена (Западная Ява, Индонезия), обнаружили второй по величине вид изоподов, который напоминает...
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