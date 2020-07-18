Ученые нашли на дне океана таракана, которого хочется вернуть обратно

Источник материала: ОНТ

Сингапурские исследователи, работающие возле побережья Бантена (Западная Ява, Индонезия), обнаружили второй по величине вид изоподов, который напоминает огромного таракана. Об этом пишет Daily Mail.









Сообщается, что экспедиция длилась 2 недели. Кроме огромного таракана ученые собрали множество других глубоководных обитателей.

Исследовательские работы проводились на глубине восьмисот метров, самый труднодоступный образец достали с глубины 2,1 километра от поверхности океана.

Среди находок ученых - Bathynomus raksasa («морской таракан»), который жил на дне океана и питался останками погибших животных. Существо достигает в длину 50 сантиметров.





Исследователи уточняют, что своими большими размерами образец обязан тем, что на такой глубине слишком холодно и нет хищников.

А пользователи в Сети уже отметили, что внешне огромный таракан напоминает главного злодея франшизы «Звездных войн» Дарта Вейдера.





Фото: Daily Mail

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