Пусть “Звёзды героев” сияют! Великие сражения и судьбы героев Несвижчины на страницах книг

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо провела ряд мероприятий и акций, посвященных этой знаменательной дате.

В окнах библиотеки в канун праздника зажглось 800 «Звезд героев», на каждой из которых были отражены имена земляков, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Это результаты районной акции «Звезда героя».





Без прошлого нет настоящего, а без настоящего нет будущего. Не помнить прошлого — значит не чтить память тех, кто в нем остался. Ведь государство сильно не только своей военной и экономической мощью, но еще и уважением к своей истории, сохранением традиций и памятью о важных событиях и выдающихся личностях. «Несвижчина. Война. Победа. Память» — такое название носила акция, которая собрала воспоминания о войне, комментарии к фотографиям, фрагменты писем и воспоминаний членов семей ветеранов, истории, рассказанные участниками военных действий, тружениками тыла, поколением детей войны и просто мирными жителями, оказавшимися на оккупированных территориях. Всё это мы сохранили на страницах нашего одноименного издания.

Произведения о Великой Отечественной войне писателей и поэтов Несвижского района, участников литературно-музыкального объединения «Валошкі» нашли свое отражение в сборнике «Паспець на размову». В сборник вошло 65 произведений 30 авторов.

Великие сражения и судьбы обычных героев описаны во многих художественных произведениях, но есть книги, мимо которых нельзя пройти и о которых нельзя забывать. Они заставляют читателя задуматься о настоящем и прошлом, о жизни и смерти, о мире и войне. Именно таким изданиям был посвящен районный конкурс среди библиотек на лучшую презентацию книги, приуроченный к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Городейская горпоселковая библиотека провела акцию «Напиши письмо в 45-й», которая дала возможность читателям написать слова благодарности каждому солдату из поселка за их мужество, стойкость и героизм.

Война… От Бреста до Москвы 1000 километров, от Москвы до Берлина — 1600. Итого 2600 километров. Это если считать по прямой… Не так и много, правда? 2600 километров. Если поездом, то менее четырех суток, а самолетом — примерно 4 часа. А перебежками и по-пластунски — 4 года. 1418 дней. «1418 строк» — под таким названием прошел марафон чтения, в котором с удовольствием приняли участие наши юные читатели.

В нашей стране есть добрая традиция называть улицы городов и поселков именами достойных людей нашей Родины. Было решено рассказать о героях Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы в городе Несвиже. Так появился видеопроект «Живые улицы», который посвящен 75-летию Победы и Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Величие Победы и ее значимость, историческую и личностную, передала экспозиция «Великая Отечественная война», в которую вошли выставки «Мы этой памяти верны», «Война проходит через сердце», «Беларусь помнит». Для того, чтобы наглядно представить события Великой Отечественной войны, посетителям библиотеки была представлена стена памятных дат того времени.

Война — это всегда большое горе для людей, и пусть ни одно поколение больше не переживет тех ужасов и страданий, которые выпали на долю свидетелей военных лет.

Давайте сохраним память вместе!

Эту и другую информацию вы можете найти на сайте нашего учреждения https://nesvizhlib.by/, а также на страницах соцсетей и на канале YouTube «Читающий Несвиж».

Анастасия СИДОРКО,

заведующий отделом библиотечного маркетинга ГУК «Несвижская

центральная районная

библиотека имени Павла Пронузо».