Футболист клуба «Барановичи» Евгений Дрозд разбился насмерть на мотоцикле

Источник материала: ОНТ

Игрок футбольного клуба «Барановичи» Евгений Дрозд погиб в ДТП в субботу, 18 июля. Об этом сообщается на странице команды в соцсети «ВКонтакте».

Болельщики в комментариях сообщили, что футболист любил кататься на мотоцикле.

Также они выражают соболезнования родным и близким погибшего.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram