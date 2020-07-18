|
Футболист клуба «Барановичи» Евгений Дрозд разбился насмерть на мотоцикле
Источник материала: ОНТ
Игрок футбольного клуба «Барановичи» Евгений Дрозд погиб в ДТП в субботу, 18 июля. Об этом
Болельщики в комментариях сообщили, что футболист любил кататься на мотоцикле.
Также они выражают соболезнования родным и близким погибшего.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игрок футбольного клуба «Барановичи» Евгений Дрозд погиб в ДТП в субботу, 18 июля. Об этом сообщается на странице команды в соцсети «ВКонтакте». Болельщики в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)