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Футболист клуба «Барановичи» Евгений Дрозд разбился насмерть на мотоцикле

18.07.2020 16:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Футболист клуба «Барановичи» Евгений Дрозд разбился насмерть на мотоцикле

Игрок футбольного клуба «Барановичи» Евгений Дрозд погиб в ДТП в субботу, 18 июля. Об этом сообщается на странице команды в соцсети «ВКонтакте».

Болельщики в комментариях сообщили, что футболист любил кататься на мотоцикле.

Также они выражают соболезнования родным и близким погибшего.

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Игрок футбольного клуба «Барановичи» Евгений Дрозд погиб в ДТП в субботу, 18 июля. Об этом сообщается на странице команды в соцсети «ВКонтакте». Болельщики в...
 
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