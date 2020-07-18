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Продолжит ли укрепляться белорусский рубль к валютной корзине?

18.07.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иностранные валюты на этой неделе подешевели. Продолжат ли они падение на следующей неделе?

От каких факторов это зависит? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.
– Если говорить о внешних тенденциях этой недели, то первая из них – это рост евро к доллару. Пара евро/доллар выросла за неделю с 1,1290 до 1,1390, или на 0,8%.
Второй заметной тенденцией было падение российского рубля к иностранным валютам.

Доллар в России подорожал с 71,2 российского рубля до 71,7, или на 0,7%.

Евро вырос с 80,4 до 81,7 российского рубля, или на 1,6%.

При этом к белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты. Доллар снизился на 1,26%, евро - на 0,42%, а российский рубль - на 1,95%.

Стоимость валютной корзины снизилась за неделю на 1,44%. Это уже вторая неделя подряд укрепления белорусского рубля к корзине. Надо также отметить, что это самое сильное недельное укрепление рубля к валютной корзине с середины апреля этого года.

Что это значит?

Основной причиной укрепления белорусского рубля может быть уплата налогов, которая предстоит на следующей неделе. И, кстати говоря, именно это может стать причиной того, что рубль продолжит укрепляться.

На будущей неделе доллар может снизится до 2,37 белорусского рубля.

Евро может подешеветь до 2,72 белорусского рубля.

А российский рубль может снизиться до 3,28 белорусского рубля за 100 российских, пишет Myfin.by
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Иностранные валюты на этой неделе подешевели. Продолжат ли они падение на следующей неделе?
 
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