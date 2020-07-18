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В Минской области наградили первых комбайнеров-тысячников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 июля в Клецком районе чествовали комбайнеров-тысячников. Это первая подобная трудовая победа на нынешней жатве в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Янучок и Виктор Жуковский – комбайнеры хозяйства «Кухчицы». Для них это не первая высокая планка. В 2019 году аграрии уже ее достигали. В целом же Клецкий район считается одним из самых передовых в столичной области. Средняя урожайность здесь – 70 % с гектара. Ну а виновников торжества сегодня поздравили представители власти.
Сергей Янучок, старший комбайнер ОАО «Кухчицы»:
Минская область – одна из лидирующих по вкладу в общий урожай. Здесь в 2020 году планируют собрать 1 миллион 800 тысяч тонн зерна.
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Новости Беларуси. 18 июля в Клецком районе чествовали комбайнеров-тысячников. Это первая подобная трудовая победа на нынешней жатве в Минской области, сообщили в...
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