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Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить

18.07.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске завершается первый блок выступлений самых юных артистов фестиваля «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

День Украины и молодёжные проекты на «Славянском базаре – 2020». Куда сходить и что посмотреть?

Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить

Участники XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2020» исполняют песни на родном языке.

Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить

Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить

В 18.00 – второй блок выступлений, где музыкальное произведение можно было выбрать на свой вкус. Напомним, сражаются за заветную Лиру 14 исполнителей из разных стран мира.

Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить

Ангелина Ломако, участница XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2020»:
Все замечательно, я знаю, что я все смогла, что спела. Напоследок я оставила песню на фарерском языке, как вишенка на торте, чтобы всех повалить.

Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить

Анастасия Мартынюк, участница XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2020» (Украина):
Я прошла отбор, было тоже очень сложно, надо было бороться, чтобы пройти и приехать в этот прекрасный город и показать себя на все 100.

Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить

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Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить

Субботний день также проходит и под знаком Дня Украины. Впереди концерт «С Украиной в сердце», где выступят Тина Кароль, Ирина Билык, Николай Гнатюк и многие другие.

Люди в материале: Ангелина Ломако, Анастасия Мартынюк, Тина Кароль, Ирина Билык, Николай Гнатюк

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске завершается первый блок выступлений самых юных артистов фестиваля «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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