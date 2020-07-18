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Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске завершается первый блок выступлений самых юных артистов фестиваля «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2020» исполняют песни на родном языке.
В 18.00 – второй блок выступлений, где музыкальное произведение можно было выбрать на свой вкус. Напомним, сражаются за заветную Лиру 14 исполнителей из разных стран мира.
Ангелина Ломако, участница XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2020»:
Анастасия Мартынюк, участница XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2020» (Украина):
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Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить
Новости Беларуси. В Витебске завершается первый блок выступлений самых юных артистов фестиваля «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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