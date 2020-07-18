Юбилей Конституции отмечают в Ватикане

Источник материала: ОНТ

150 лет – в Ватикане отмечают юбилей Конституции. В ней прописаны основные постулаты католической веры.

Свод законов понтификата появился при Папе Пие девятом, который, отвечая на вызовы франко-прусской войны, собрал Ватиканский собор для установления единства церкви в Европе. Одно из важных положений в документе – об абсолютной непогрешимости папы римского. Считается, что эта привилегия получена от самого Христа. А потому, даже несмотря на скандалы вокруг Святого Престола, миллионы верующих считают папу духовным лидером. Окончательный вариант современной конституции Ватикана утверждён в середине прошлого века. Сейчас в ней всего 20 статей.

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