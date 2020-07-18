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«Веретено тянется с неба, собирает созвездия». Белорусский мурал признали лучшим в мире
Источник материала: СТВ
О достижениях в сфере культуры рассказали в документальном фильме СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».
Дмитрий Боярович, СТВ:
Евгений Сосюра, художник:
Дмитрий Боярович:
Евгений Сосюра:
Дмитрий Боярович:
Евгений Сосюра:
Дмитрий Боярович:
Евгений Сосюра:
Дмитрий Боярович:
Евгений Сосюра:
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О достижениях в сфере культуры рассказали в документальном фильме СТВ «Свой путь. Расцвет культуры». Дмитрий Боярович, СТВ:Сейчас мы стоим около вашей работы....
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