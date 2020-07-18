ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Веретено тянется с неба, собирает созвездия». Белорусский мурал признали лучшим в мире

18.07.2020 17:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

О достижениях в сфере культуры рассказали в документальном фильме СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».

Дмитрий Боярович, СТВ:
Сейчас мы стоим около вашей работы. «Лічбавы свет» яна называецца па-беларуску. Что она означает?

«Веретено тянется с неба, собирает созвездия». Белорусский мурал признали лучшим в мире

Евгений Сосюра, художник:
Собирательный образ современного жителя города.  В данном случае, белоруса. Девушка.

Дмитрий Боярович:
Это реальная девушка?

Евгений Сосюра:
Да. Я искал модель в Инстаграме. Среди знакомых фотографов нашёл подходящую девушку. Она символизирует современного человека.

В руке она держит веретено, которое тянется с неба, собирает созвездия. Таким образом я хотел выразить некоторую мысль о связи прошлого-будущего. О связи всех людей. Показать некую нить между прошлым и будущим.

«Веретено тянется с неба, собирает созвездия». Белорусский мурал признали лучшим в мире

Дмитрий Боярович:
Как это технически наносилось?

Евгений Сосюра:
Времени заняло 2,5 недели. Наносилось при помощи подъёмника, валика, спрея.

Дмитрий Боярович:
Этот мурал стал лучшим в мире в 2019 году. Присвоили такое звание. Что вы почувствовали, когда узнали эту новость?

«Веретено тянется с неба, собирает созвездия». Белорусский мурал признали лучшим в мире

Евгений Сосюра:
Что я почувствовал? Приятно.

Дмитрий Боярович:
И всё?

Евгений Сосюра:
Да! 

Люди в материале: Евгений Сосюра, Дмитрий Боярович

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О достижениях в сфере культуры рассказали в документальном фильме СТВ «Свой путь. Расцвет культуры». Дмитрий Боярович, СТВ:Сейчас мы стоим около вашей работы....
 
Новости дня
Новости разные
 
Etis Atis Animatis. Как сейчас выглядит Юрий Демидович, который произвёл фурор на детском «Евровидении-2009»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика