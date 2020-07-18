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Огромные волны обрушились на восточное побережье Австралии
Источник материала: ОНТ
На краю пропасти оказались жилые дома на восточном побережье Австралии. Почву размыл сильный шторм.
Некоторым домам грозит обрушение. Людей эвакуировали. Спасатели укрепляют фундамент металлическими балками. Власти сообщают, что на берег обрушились десятиметровые волны. Они бились о скалы, ломали заборы и вымывали песок из-под домов. Предупреждение об опасности распространяется на жителей береговой линии протяжённостью более двух тысяч километров.
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На краю пропасти оказались жилые дома на восточном побережье Австралии. Почву размыл сильный шторм. Некоторым домам грозит обрушение. Людей эвакуировали....
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