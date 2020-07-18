Вероятность двойного роста зарплат равна нулю





Разговаривая с работниками «Гродно Азот», он заявил, что «мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей. Не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату», приводит его слова пресс-служба.





Назвал Лукашенко и причину унизительно низких зарплат работников здравоохранения, образования, культуры, пояснив это тем, «что мы в экономике не очень хорошо работаем». А следом за обещанием поднять зарплаты в два раза он тут же отодвинул эти перспективы в далекое будущее, заявив, что на президентский пост претендуют «разгильдяи» и те, «которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут».





Радужные перспективы удвоения зарплат прокомментировал экс-председатель правления Национального банка Беларуси доктор экономических наук, профессор Станислав Богданкевич.





«Последние десять лет экономика Беларуси не растет. Об этом недавно еще раз напомнил Валерий Цепкало, приведя данные по размеру ВВП страны: за десять лет он не вырос, а остался на уровне 2010 года. Мало того, в него включили огромные складские запасы продукции. Поэтому ВВП и не падает, хотя на самом деле созданный продукт не реализован, не оплачен, он перекрыт невозвратными кредитами. Экономика больна. Почему же она вдруг резко вырастет сейчас? Эти слова президента — заявление для тех, кто плохо разбирается в экономике, для людей доверчивых, малограмотных, для люмпенов. И не случайно они сказаны в преддверии выборов. Ведь люди заждались: уже лет пять зарплаты в стране не растут.





Обещанные когда-то (опять же, в преддверии выборов) 500 долларов давно стали мечтой на периферии. Масса людей получает мизерные зарплаты, 400—600 руб­лей, и о пресловутых 1200 могут только мечтать, хотя приводимая средняя зарплата по стране практически равна этой цифре. Но медианная очень далека от нее.





За заявлениями Лукашенко ничего не стоит. Роста экономики нет, а без него не будет роста реальных доходов. Нынешняя экономическая политика — без реформ, без создания нормального инвестиционного климата — ведет в тупик. Никаких внешних инвестиций, без которых невозможно реальное движение вперед, Беларусь в ближайшее время не получит. Это итог последних событий.





Когда внезапно захвачен властью Белгазпромбанк — нормально работающий стабильный банк, прибыльный, работоспособный, в который Россия вложила серьезный капитал, а его руководство без всяких на то оснований отстранено, могут после этого прийти в экономику Беларуси серьезные инвестиции? Этими шагами улучшен инвестиционный климат в стране? Выстроилась очередь инвесторов с серьезными капиталами, которые у них могут отнять в любой момент?





Для роста экономики не сделано ничего, следовательно, нет доходов бюджета и роста зарплаты. И ничего, кроме заявлений, не делается. Вероятность того, что «врач, учитель, культурный работник» будут получать в два раза больше, равна нулю. Если за десять лет Лукашенко, едино­властно управляющий страной, ничего не сделал для этого, то отчего зарплаты удвоятся?





Вариантом увеличения зарплаты в два раза в белорусских рублях является включение Нацбанком печатного станка. Но эту вероятность я пока расцениваю как невеликую: во главе Нацбанка по-прежнему стоит Павел Каллаур, а он ограничивал рост пустой денежной массы. Хотя официальные данные на сайте Национального банка свидетельствуют о том, что в 2020 году рост денежной массы почти вдвое превышает значение, заложенное в программу Нацбанка.





Поэтому сегодня риски инфляции и падения валютного курса уже реальны, и они резко увеличились. И при неблагоприятной ситуации рост денежной массы может привести к обесценению в ближайшей пятилетке национальной валюты , увеличению темпов инфляции, девальвации. Но никак не к росту зарплат. А пока экономика страны смогла поглотить этот рост, и, так как пустая зарплата не выросла, к обвальному росту цен это не привело.





Вопрос в том, что эта денежная масса выросла за счет кредитов, в том числе в коммерческих банках. И сегодня у субъектов хозяйствования, в основном государственных, огромная кредиторская задолженность. Причем эти долги невозвратные. При существующей экономической политике ситуация будет лишь ухудшаться. И приход в правительство представителей силового блока, не разбирающихся в рыночной экономике, никак серьезно не улучшит ситуацию, да и не ухудшит.





Ведь Лукашенко не дает Головченко (как и не давал Румасу) полномочий на проведение экономической политики, он сам определяет, что делать. «Я вас нанимаю, и вы делаете то, что я вам сказал» — так он почему-то считает (правда, в Конституции написано другое). А это ведет к застою, в лучшем случае. И если он и дальше будет продолжать авторитарно управлять экономикой и давать команды, как недавно в Витебской области, когда крестьянину сеять и убирать, чего и сколько сажать, то ничего хорошего белорусам ждать не стоит. И только когда авторитарного вмешательства в экономику страны со стороны верховной власти не будет, она сможет развиваться.





Но если не будет расти ВВП, не будут расти доходы бюджета, и зарплаты в два раза не вырастут никоим образом. Чтобы слова Лукашенко стали явью, нашей стране нужно правительство из грамотных, образованных людей, в работу которого не будет вмешиваться авторитарный глава государства».







