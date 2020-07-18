«Может, нами правит шпиц?» История той самой собачки Лукашенко

Источник материала: KYKY

Великобритания обожает двух привилегированных котов, которые знают все углы Букингемского дворца: Ларри и Палмерстона, а чем Беларусь хуже? Возможно, именно так подумал Лукашенко, когда обзавелся белой декоративной собачкой. Рассказываем все, что о ней известно.

Впервые Лукашенко появился на публике со шпицем 25 апреля 2020 года –на республиканском субботнике. Президент ходил по полю и делал лунки для саженцев сосны, а в его корзине сидела та самая собачка. Затем пес носился по распаханным рядам.

После чего вместе с Лукашенко разъезжал на велике. И делали фото в оружении милых дам.





В тот день беларусы пытались понять: шпиц вообще чей? Может, это часть ритуала по спасению Беларуси? А где Коля?!

Судя по всему, шпиц – верный друг президента (но это не точно). Сегодня, 18 июля, собачка сопроводила Лукашенко к Трофимовой кринице. И вся страна узнала тайну клички: собачку зовут Умка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул первого».

Реакция соцсетей

Может нами правит шпиц??? — RnR (@skleon77) July 18, 2020

А шпиц тоже в люстрационном списке? Прошу исключить — першы склад перад нацiскам (@citizen9413447) July 18, 2020

Была бы Умкой - сбежала бы, как кот брестского губера)) — Joseph Kalamari (@J_Kalamari) July 18, 2020