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Сергей Полунин откровенно рассказал в Витебске о Путине и крахе карьеры в Голливуде

18.07.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Артист Сергей Полунин объяснил, что помешало ему добиться успеха за океаном.

Сергей Полунин откровенно рассказал в Витебске о Путине и крахе карьеры в Голливуде
Фото: Дмитрий Коробейников
 Один из самых ярких артистов современности танцевал под песню Макса Фадеева. Зрители приняли его на «ура». 
На постсоветском пространстве Полунина обожают уже давно. Были у него шансы получить всенародное признание и в Америке. 
Полунин признался: ему поступало несколько заманчивых предложений из Голливуда. Но не сложилось. 
– Когда я открыто поддержал Владимира Владимировича Путина, я очень много дверей для себя закрыл, – продолжает Сергей. – Тогда у меня было много перспектив: передо мной открывался Голливуд. Но я озвучил свою позицию по отношению к нашему президенту, и все изменилось. Я не жалею, что так сказал. 



Полунин не скрывает, что в Америке к нему в последнее время относятся весьма настороженно. И не только из-за Путина. 
– Когда я сделал балет «Распутин», меня в Америке начали называть гомофобом, – говорит артист. – А в России, наоборот, считали геем. Эту постановку многие восприняли неоднозначно. Мне не разрешили с ней выступать в Китае, в Сингапуре. Для Америки я до сих пор гомофоб. Говорят: «Не приезжай!» 



Сам Сергей своей сексуальной ориентации не скрывает. Полунин – гетеросексуал. Он счастлив в браке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных. В марте у звездной четы родился сын.
 
 
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Артист Сергей Полунин объяснил, что помешало ему добиться успеха за океаном.
 
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