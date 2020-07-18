Сергей Полунин откровенно рассказал в Витебске о Путине и крахе карьеры в Голливуде

Один из самых ярких артистов современности танцевал под песню Макса Фадеева. Зрители приняли его на «ура».

На постсоветском пространстве Полунина обожают уже давно. Были у него шансы получить всенародное признание и в Америке.

Полунин признался: ему поступало несколько заманчивых предложений из Голливуда. Но не сложилось.

– Когда я открыто поддержал Владимира Владимировича Путина, я очень много дверей для себя закрыл, – продолжает Сергей. – Тогда у меня было много перспектив: передо мной открывался Голливуд. Но я озвучил свою позицию по отношению к нашему президенту, и все изменилось. Я не жалею, что так сказал.













Полунин не скрывает, что в Америке к нему в последнее время относятся весьма настороженно. И не только из-за Путина.

– Когда я сделал балет «Распутин», меня в Америке начали называть гомофобом, – говорит артист. – А в России, наоборот, считали геем. Эту постановку многие восприняли неоднозначно. Мне не разрешили с ней выступать в Китае, в Сингапуре. Для Америки я до сих пор гомофоб. Говорят: «Не приезжай!»













Сам Сергей своей сексуальной ориентации не скрывает. Полунин – гетеросексуал. Он счастлив в браке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных. В марте у звездной четы родился сын.



