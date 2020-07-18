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Сергей Полунин откровенно рассказал в Витебске о Путине и крахе карьеры в Голливуде
Источник материала: Партизан
Артист Сергей Полунин объяснил, что помешало ему добиться успеха за океаном.
Фото: Дмитрий Коробейников
Один из самых ярких артистов современности танцевал под песню Макса Фадеева. Зрители приняли его на «ура».
На постсоветском пространстве Полунина обожают уже давно. Были у него шансы получить всенародное признание и в Америке.
Полунин признался: ему поступало несколько заманчивых предложений из Голливуда. Но не сложилось.
– Когда я открыто поддержал Владимира Владимировича Путина, я очень много дверей для себя закрыл, – продолжает Сергей. – Тогда у меня было много перспектив: передо мной открывался Голливуд. Но я озвучил свою позицию по отношению к нашему президенту, и все изменилось. Я не жалею, что так сказал.
Полунин не скрывает, что в Америке к нему в последнее время относятся весьма настороженно. И не только из-за Путина.
– Когда я сделал балет «Распутин», меня в Америке начали называть гомофобом, – говорит артист. – А в России, наоборот, считали геем. Эту постановку многие восприняли неоднозначно. Мне не разрешили с ней выступать в Китае, в Сингапуре. Для Америки я до сих пор гомофоб. Говорят: «Не приезжай!»
Сам Сергей своей сексуальной ориентации не скрывает. Полунин – гетеросексуал. Он счастлив в браке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных. В марте у звездной четы родился сын.
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Артист Сергей Полунин объяснил, что помешало ему добиться успеха за океаном.
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