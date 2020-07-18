В Кубке Беларуси по футболу среди женских команд прошли первые полуфинальные матчи

Источник материала: ОНТ

Первые полуфинальные поединки прошли в розыгрыше футбольного Кубка Беларуси среди женских команд.

Обладатель трофея прошлого сезона и действующий чемпион клуб «Минск» на своем поле обыграл «Неман» – 1:0. В другом полуфинале «Бобруйчанка» в Бобруйске не устояла перед лидером национального первенства столичным «Динамо» - 1:5. Ответные поединки за выход в финал пройдут 5 августа.

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