﻿ В чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женщин определились финалисты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женщин определились финалисты

18.07.2020 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женщин определились финалисты

В чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женщин определились финалисты. За золото сразятся «Минск» и гродненский «Ритм». 

Столичная команда после уверенной победы в первом матче над «Текстильщиком» из Барановичей 10:0,  в ответном поединке на выезде вновь оказалась сильнее - 4:1. Гродненский «Ритм» после победы дома (5:4), снова обыграл «Викторию» из Смолевичей – 4:3. Первый матч финальной серии  до трех побед   состоится в Минске 22 июля. 

В мужском чемпионате «Минск» по сумме двух матчей обыграл свою вторую команду СДЮШОР (10:0 и 6:1). Вторым финалистом станет победитель противостояния между брестским «Строителем» и «Гомелем». Старт этой полуфинальной серии – 25 июля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женщин определились финалисты. За золото сразятся «Минск» и гродненский «Ритм».  Столичная команда после уверенной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Планируется регулярный авиарейс Минск - Каир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика