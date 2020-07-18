Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женщин определились финалисты. За золото сразятся «Минск» и гродненский «Ритм».

Столичная команда после уверенной победы в первом матче над «Текстильщиком» из Барановичей 10:0, в ответном поединке на выезде вновь оказалась сильнее - 4:1. Гродненский «Ритм» после победы дома (5:4), снова обыграл «Викторию» из Смолевичей – 4:3. Первый матч финальной серии до трех побед состоится в Минске 22 июля.

В мужском чемпионате «Минск» по сумме двух матчей обыграл свою вторую команду СДЮШОР (10:0 и 6:1). Вторым финалистом станет победитель противостояния между брестским «Строителем» и «Гомелем». Старт этой полуфинальной серии – 25 июля.

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