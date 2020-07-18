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«Самое главное для адвоката и для члена Совета Республики – любить людей». Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Интервью мировых звезд, переживания за участников конкурсов, атмосфера закулисья и масштаб праздника.
Полное погружение в фестивальный Витебск смотрите 19 июля в 19.30 в информационно-аналитической программе «Неделя» на СТВ. Сейчас она готовится к эфиру.
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Новости Беларуси. Интервью мировых звезд, переживания за участников конкурсов, атмосфера закулисья и масштаб праздника. Полное погружение в...
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