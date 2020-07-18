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Планируется регулярный авиарейс Минск - Каир

18.07.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минск с официальным визитом прибыла египетская делегация во главе с министром туризма и по делам древностей Арабской Республики Египет Халедом аль-Анани.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Состоялись двухсторонние переговоры с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, а также представителями Министерства транспорта и коммуникаций, Минского облисполкома, турбизнеса двух стран.



По словам С. Ковальчука, если в 2017 году в Египте отдохнули 123 тыс. белорусских туристов, то в 2019-м – уже 258 тыс.

-  Для многих белорусов важен не только отдых на море, но и посещение важных исторических мест на всей территории Египта, но с этим есть определенные проблемы. Они приобретаем туры только в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Дополнительную услугу по посещению памятников архитектуры, экскурсий в другие города необходимо получить через оформление визы, к тому же это – дополнительные финансовые расходы",- сказал министр спорта и туризма Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минск с официальным визитом прибыла египетская делегация во главе с министром туризма и по делам древностей Арабской Республики Египет Халедом аль-Анани.
 
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