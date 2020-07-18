Погода в областных центрах Беларуси с 20 по 26 июля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Наступающая неделя в Беларуси будет с неустойчивой, влажной и контрастной, ближе к середине — с похолоданием. Пригодятся зонты и куртки.

В понедельник и вторник атмосферными процессами будет управлять неустойчивая теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. По стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться туманы. Ночью будет от +11℃ до +17℃, днём +23℃…+29℃.

В середине недели в нашу страну устремятся холодные воздушные массы. Пройдут дожди, днём возможны грозы. Ветер северной четверти, умеренный. Температура ночью +10℃…+15℃, днём до +23℃.

В четверг и пятницу будет прохладная и дождливая погода. Пройдут дожди различной интенсивности, днём — с грозами. Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью от +8℃ до +15℃, днём +16℃ — +23℃.

В субботу и воскресенье погода существенно не изменится. В Беларусь продолжит поступать прохладный воздух с северо-запада Европы. Погода ожидается облачной с небольшими, возможны дожди и грозы. Утром — слабый туман. Ночью температура составит +9℃…+14℃. Не стоит ожидать жары и днём — от +18℃ до +24℃.

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