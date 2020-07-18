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Сколько времени потребовалось инновациям, чтобы покорить мир?

18.07.2020 21:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сколько времени потребовалось инновациям, чтобы покорить мир?

Всё новое – это хорошо забытое старое. Так не зря говорят. Технологии влияют на развитие общества, двигают его вперёд. И к полезному привыкаешь быстро! Посмотрим, сколько времени потребовалось инновациям, чтобы покорить мир.

Например, электричеству потребовалось 46 лет, чтобы охватить 50 миллионов человек на планете. Привычным самолётам и автомобилям – и того дольше! Даже телефону понадобилось полвека, а вот мобильная  связь справилась всего за 12 лет. Это быстрее, чем телевидение (чтобы сигнал получили 50 миллионов зрителей, ушло 22 года). Интернет охватил такую аудиторию за 7 лет. Но до рекорда всемирной сети далеко. Мобильная игра «Покемон ГО» на волне хайпа сделала это за 19 дней. Казалось бы, и кому нужны выдуманные мультяшные персонажи?

ФОТО: tourlib.net

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Всё новое – это хорошо забытое старое. Так не зря говорят. Технологии влияют на развитие общества, двигают его вперёд. И к полезному привыкаешь быстро! Посмотрим,...
 
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