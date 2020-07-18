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Настойкой гвоздики отпугиваем, настойкой прополиса снимаем боль. Врач об укусах насекомых
Источник материала: СТВ
Укусы насекомых вызывают аллергию. Появляется зуд, кожа краснеет и отекает. Что делать, если вас атаковали насекомые? И как подобрать эффективное средство, рассказали в программе
Валентина Ковш, врач-терапевт:
Бывает так, что аллергическая реакция идёт дальше, появляется покраснение, появляется неприятный зуд или появляются неприятные ощущения при глотании, першение в горле. Это говорит о том, что реакция аллергическая запустилась. В отношении мошек, если их много, то они могут вызывать общую токсическую реакцию. В виде, может быть, небольшого подъёма температуры, реакции на коже в виде покраснений и зуда. Нужно рекомендовать в данной ситуации также обработать место укуса спиртосодержащим компонентом, который будет немножко обладать отвлекающим действием. И принять внутрь таблетку обезболивающую или противовоспалительную, или препарат от аллергии. Из народных средств известных является настойка гвоздики, которая продаётся в кулинарии, спиртовой настой. Если вы сделаете орошение близлежащего пространства, то этот запах отпугивает насекомых. Рекомендую использовать настойку прополиса для того, чтобы обработать небольшой укус от комара или мошки. Это немножко смягчит боль и будет обладать отвлекающим действием рефлекторно.
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Укусы насекомых вызывают аллергию. Появляется зуд, кожа краснеет и отекает. Что делать, если вас атаковали насекомые? И как подобрать эффективное...
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