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Настойкой гвоздики отпугиваем, настойкой прополиса снимаем боль. Врач об укусах насекомых

18.07.2020 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Укусы насекомых вызывают аллергию. Появляется зуд, кожа краснеет и отекает. Что делать, если вас атаковали насекомые? И как подобрать эффективное средство, рассказали в программе «Плюс-минус». 

Настойкой гвоздики отпугиваем, настойкой прополиса снимаем боль. Врач об укусах насекомых

Валентина Ковш, врач-терапевт:
Наступило время контакта с нашими перепончатокрылыми и другими насекомыми. Люди, которые выходят летом гулять, обязаны соблюдать определённый дресс-код. Это отсутствие яркой одежды, отсутствие парфюмерии с фруктовым ароматом.

Если вас укусило насекомое, особенно пчела, первое, что вы должны сделать, это удалить его жало. После этого промыть рану водой, обработать антисептиком: подойдёт перекись водорода, любой спиртосодержащий препарат, например, настойка календулы. После того, как вы обработали перекисью, необходимо положить лёд. И наблюдать.

Бывает так, что аллергическая реакция идёт дальше, появляется покраснение, появляется неприятный зуд или появляются неприятные ощущения при глотании, першение в горле. Это говорит о том, что реакция аллергическая запустилась. В отношении мошек, если их много, то они могут вызывать общую токсическую реакцию. В виде, может быть, небольшого подъёма температуры, реакции на коже в виде покраснений и зуда. Нужно рекомендовать в данной ситуации также обработать место укуса спиртосодержащим компонентом, который будет немножко обладать отвлекающим действием. И принять внутрь таблетку обезболивающую или противовоспалительную, или препарат от аллергии. Из народных средств известных является настойка гвоздики, которая продаётся в кулинарии, спиртовой настой. Если вы сделаете орошение близлежащего пространства, то этот запах отпугивает насекомых. Рекомендую использовать настойку прополиса для того, чтобы обработать небольшой укус от комара или мошки. Это немножко смягчит боль и будет обладать отвлекающим действием рефлекторно.

Люди в материале: Валентина Ковш

 
 
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Укусы насекомых вызывают аллергию. Появляется зуд, кожа краснеет и отекает. Что делать, если вас атаковали насекомые? И как подобрать эффективное...
 
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