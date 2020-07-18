Пекарь создала торты с «маскировкой» и восхитила соцсети

Источник материала: ОНТ

Невероятное мастерство американки Натали Сайдсерф восхитило пользователей Instagram. Она работает пекарем в Остине, в штате Техас, и создает необычные торты.

Сайдсерф изготавливает кондитерские изделия, маскируя их под фрукты, овощи, соленья, фастфуд. Ее десерты выглядят настолько реалистично, что невозможно понять, что это на самом деле пирожные и торты, пока она не разрезает их.

«Удивительно!», «Вот это мастерство», «Это единственный способ заставить меня есть овощи», – написали пользователи.

Фото: pixabay

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