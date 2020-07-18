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Замена животных белков растительными продлевает жизнь – ученые

18.07.2020 22:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Замена животных белков растительными продлевает жизнь – ученые

Добавление в рацион растительных белков помогает увеличить продолжительность жизни. Такой вывод сделала группа исследователей из Национального института рака США, изучив в течение 16 лет данные большой группы людей в возрасте от 50 лет до 71 года.

Результаты их работы опубликованы в специализированном издании JAMA Internal Medicine, сообщает ТАСС.

Эксперты проанализировали сведения о 179 068 женщин и 237 036 мужчин. Добровольцы – жители крупных городов и «глубинки». Они рассказали о своей диете, затем эти данные изучили эксперты. Ученые заметили четкую тенденцию роста продолжительности жизни среди пожилых людей, которые предпочитали еду, богатую протеинами растительного происхождения.

Как подсчитали специалисты, те, кто ел растительные белки люди в старшем возрасте, жили дольше, смертность среди них была на 5% ниже, чем у ровесников, которые продолжали есть мясо.

К примеру, ученые заметили, что у любителей растительной пищи снизилось количество смертей от сердечно-сосудистых болезней (у мужчин – на 11%, у женщин – на 12%).

Что касается оптимальной диеты, то исследователи советуют заменить животные белки растительными. В качестве примера они привели сельских жителей, которые едят меньше мяса, чем горожане, и у них в связи с этим крепче здоровье, они реже болеют подагрой (главная причина этой болезни – чрезмерное употребление красного мяса).

Добавим, что хооршие источники растительного белка – это бобовые (нут, горох, чечевица, соя), а также орехи, семена (льна, чиа, киноа, тыквы), тофу.

Фото: pixabay

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Добавление в рацион растительных белков помогает увеличить продолжительность жизни. Такой вывод сделала группа исследователей из Национального института рака...
 
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