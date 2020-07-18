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Художник Альшевский: «Если ты хочешь чего-то достичь в жизни, попытайся это сделать. Зависть – это разрушение»

18.07.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Художник откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, СТВ:
Ваши работы есть в Национальном художественном и даже в Третьяковской галерее. Это ведь, наверняка, успех. Но в то же время у любого творческого человека, особенно в Вашем цеху, я знаю это точно, есть понятие зависти. Вот Вы с этим сталкивались? С завистниками? И как Вы к этому относитесь?

Художник Альшевский: «Если ты хочешь чего-то достичь в жизни, попытайся это сделать. Зависть – это разрушение»

Виктор Альшевский, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Я не буду вспоминать исторические моменты, допустим, в музыкальном мире или в искусстве изобразительном. Дело в том, что для каждого человека понятие зависти – она сжигает, прежде всего, тебя собственного. То есть если ты хочешь чего-то достичь в жизни, ты попытайся это сделать. Потому что зависть – это разрушение.

Если она разрушительна и ты ничего не добиваешься, потому что в мире живёт уже сегодня миллиарды людей. И кому завидовать? И для чего завидовать? Если ты хочешь взять себе какую-то особенность в человеке, то ты попытайся раскрыть это в себе.

Вадим Щеглов:
Но всегда будет же Моцарт и Сальери?

Виктор Альшевский:
Наверное, да. Почему? Потому что два рядом идущих человека, всегда существует такое, так называемое – друзья ли , среда ли ограниченная наша, она всегда, как бы, противопоставляет какие-то особенности. Кто-то суперталантливо спивается, кто-то суперталантливо закрывается в себе и не раскрывается. Мы знаем много примеров, когда дают человеку все возможности. Как у Андре Моруа, допустим, есть рассказ, когда ему дали возможность: «Ну, напиши. Ты так красиво говоришь! Напиши». Человек не смог два слова связать. То есть человек, если он чего-то хочет, он должен пройти в жизни все этапы, испытать себя. И тогда он получит, обретёт то, что он хотел. Он смог понять себя.

Смотрите 19 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Виктор Альшевский

 
 
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Художник откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, СТВ:Ваши работы есть в Национальном художественном и даже в Третьяковской галерее. Это...
 
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