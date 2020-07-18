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Интервью с Киркоровым. Откровенно о себе и о политике
Источник материала: ОНТ
Все «звёзды» сошлись известно, где – в Витебске. И для кого-то нынешний «Славянский базар» особый. Мы не стали раздумывать и выбрали самую яркую звезду. Филипп Киркоров в этом году, как признался, завидует сам себе. Выгулять костюмы – дело святое, тем более, когда ты полгода без концертов. И хоть король российской эстрады прилетел в Витебск меньше чем на сутки, телеканал ОНТ перехватил звезду эстрады прямо между выходами на сцену во время концерта открытия.
Подробнее – в видеоинформации.
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Все «звёзды» сошлись известно, где – в Витебске. И для кого-то нынешний «Славянский базар» особый. Мы не стали раздумывать и выбрали самую яркую звезду. Филипп...
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