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Прощай, оружие с глушителем. В Пружанском районе милиция изъяла пистолет кустарного производства

18.07.2020 22:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прощай, оружие с глушителем. В Пружанском районе милиция изъяла пистолет кустарного производства

ПОПАЛИ НА МУШКУ. Пружанский район. Уникальный экспонат попал в руки борцов с организованной преступностью. Однозарядный пистолет с глушителем кустарного производства. Эксперты пришли к заключению, что изделие пригодно для стрельбы мелкокалиберными патронами. 

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По предварительной информации, пистолет попал в Беларусь из Украины ещё в 80-х. Мужчина переехал жить в Пружанский район и привёз самоделку с собой. А сейчас решил продать. С чем вызвался помочь знакомый. Сбыл за 450 долларов. Теперь 57-и и 63-летний мужчины находятся в изоляторе временного содержания. Помимо пистолета у них нашли при обысках четыре охотничьих ружья, около 500 патронов, приспособления для их изготовления  и свыше двух килограммов пороха. Подозреваемых проверяют на причастность к браконьерству. 

 

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Теги: Новости
 
 
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ПОПАЛИ НА МУШКУ. Пружанский район. Уникальный экспонат попал в руки борцов с организованной преступностью. Однозарядный пистолет с глушителем кустарного...
 
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