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Чёрный-чёрный аист. Продолжение истории редкой птицы, попавшей в беду

18.07.2020 22:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чёрный-чёрный аист. Продолжение истории редкой птицы, попавшей в беду

БУСЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Гомельская область. Мы уже рассказывали раньше про чёрного аиста, попавшего в беду. Редкая краснокнижная птица от кончика клюва до хвоста перепачкалась где-то нефтепродуктами. Её нашли в Светлогорском районе беспомощно лежащую в траве недалеко от агрогородка Полесье. Сельские жители передали аиста в заказник «Выдрица». Там на базе «Уречье» птице, как смогли, почистили клюв и перья и назвали Буся. На этой неделе аист совершил новое путешествие.

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На служебной «Волге» важную птицу отвезли в Жлобинский зоопарк. У ворот учреждения чёрного собрата встречала белый аист. Дикий. Для Буси вольная жизнь пока не позволительная роскошь. Из-за химии на перьях летать не может и сразу пропадёт. На первое время нового постояльца поместили в карантин зоопарка. В тесноте, как говорится, да не в обиде. По соседству обитают обезьяна, павлин и стайка хорьков.

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Теги: Новости
 
 
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БУСЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Гомельская область. Мы уже рассказывали раньше про чёрного аиста, попавшего в беду. Редкая краснокнижная птица от кончика клюва до хвоста...
 
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