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Избирательный подход. Говорил, что собирает подписи за кандидата, а смотрел на кошелёк

18.07.2020 22:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Избирательный подход. Говорил, что собирает подписи за кандидата, а смотрел на кошелёк

КТО ЕГО ЗНАЕТ? Минск. Суетящийся молодой человек на видео – подозреваемый по уголовному делу. 30 июня квартиру жительницы столицы посетил незнакомец. На вид 20-30 лет. Минчанка впустила его, так как визитёр представился сборщиком подписей к выборам. Пока женщина ставила автограф, у неё пропал кошелёк.

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Кроме денег, там была банковская карта. Вскоре ею воспользовались в ближайшем  терминале, возле входа на станцию метро «Пушкинская». Сыщики предполагают, что счёт опустошил данный молодой человек. Милиция просит помощи граждан в опознании подозреваемого.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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КТО ЕГО ЗНАЕТ? Минск. Суетящийся молодой человек на видео – подозреваемый по уголовному делу. 30 июня квартиру жительницы столицы посетил незнакомец. На вид 20-30 лет....
 
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