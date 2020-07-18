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Избирательный подход. Говорил, что собирает подписи за кандидата, а смотрел на кошелёк
Источник материала: ОНТ
КТО ЕГО ЗНАЕТ? Минск. Суетящийся молодой человек на видео – подозреваемый по уголовному делу. 30 июня квартиру жительницы столицы посетил незнакомец. На вид 20-30 лет. Минчанка впустила его, так как визитёр представился сборщиком подписей к выборам. Пока женщина ставила автограф, у неё пропал кошелёк.
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Кроме денег, там была банковская карта. Вскоре ею воспользовались в ближайшем терминале, возле входа на станцию метро «Пушкинская». Сыщики предполагают, что счёт опустошил данный молодой человек. Милиция просит помощи граждан в опознании подозреваемого.
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КТО ЕГО ЗНАЕТ? Минск. Суетящийся молодой человек на видео – подозреваемый по уголовному делу. 30 июня квартиру жительницы столицы посетил незнакомец. На вид 20-30 лет....
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