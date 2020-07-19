Мальчишки и девчонки из Жуховичской средней школы отлично отдохнули в лагере «Солнечные лучики»

Источник материала: Полымя

Не секрет, что лето – самая долгожданная пора для школьников, ведь уставшие, но счастливые ребята наконец получают заслуженный отдых. А учитывая, что большинству из них не хочется расставаться со школой и друзьями, каждое лето для них организовываются школьные лагеря. Благодаря им ребенок не отрывается от семьи, находится под присмотром педагогов, всегда накормлен и занят полезными делами.





Одиннадцать озорных и любознательных мальчишек и девчонок Жуховичской средней школы окунулись в кипучую жизнь летнего оздоровительного лагеря «Солнечные лучики», программа которого была весьма насыщенной: викторины, заочные экскурсии, познавательно-игровые программы, спортивные соревнования, акции и информационные часы.

Поскольку в школе невозможно без обучения и новых знаний, для того, чтобы ребята могли проявить свои навыки, проводились познавательные игровые программы «Азбука безопасности», «Здоров будешь – все добудешь», «Добру пусть откроется сердце». Не обошлось и без акции «Лето без дыма и огня». Ребята отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, смотрели обучающие мультфильмы. Сотрудники Кореличского РОЧС подарили воспитанникам лагеря подарки: буклеты, сувениры, раскраски, тематические линейки и календари.

Не осталось в стороне и празднование 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В честь праздника проведены информационный час «Юные герои Великой Отечественной войны», викторина «Память благодарных сердец», а также виртуальная экскурсия «Дорогами памяти – дорогами мира».

Наряду с мероприятиями интеллектуального характера большое внимание уделялось сохранению и укреплению здоровья детей. Показать свою ловкость и спортивный дух ребята могли в соревновании «Все на старт», эстафете «Сильные, смелые, ловкие», спортивно-игровой программе «Я, ты, он, она – вместе дружная семья».

Свои творческие способности и мальчишки и девчонки могли развить во время работы кружка «Бумажный город». С увлечением юные умельцы мастерили цветы для любимой мамы, игрушки и поделки.

Несмотря на то, что в этом году возникли сложности с выездными экскурсиями, никто не отчаялся, ведь с помощью современных технологий можно попасть в любую точку мира. Было решено далеко не уезжать, а приобщиться к национальному достоянию и посетить заочную экскурсию в Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси.

Елена ИВАШКО,

начальник ДОЛ «Солнечные лучики» Жуховичской СШ