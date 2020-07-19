Работники Кореличского РОЧС удостоены наград областного управления МЧС и капитанских погонов

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Начальник Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Лакиза принял участие в совещании по подведению итогов оперативно-служебной деятельности Кореличского райотдела МЧС за первое полугодие 2020 года.





Дмитрий Владимирович дал объективную оценку деятельности подразделения за отчетный период, акцентировал внимание на соблюдении служебной дисциплины. Совместно с руководством райотдела определены приоритетные задачи для повышения эффективности работы по направлениям, требующим совершенствования.

За высокие результаты в служебной деятельности полковник внутренней службы вручил грамоту областного управления МЧС водителю ПАСП-11 старшине внутренней службы Андрею Казарезу, а также капитанские погоны старшему инженеру сектора организации и функционирования ГСЧСиГО Евгению Муриченкову. В завершении совещания начальник областного управления МЧС поздравил спасателей с наступающим профессиональным праздником и пожелал сохранять и приумножать традиции своих предшественников.

СПРАВОЧНО

Во второй половине ХIХ века.в Кореличах была создана пожарная команда, которая состояла из шести человек, а обоз — из пары конно-бочечных ходов. При крупных пожарах к тушению подключались местные жители с собственным инвентарем. В 1887 году в Кореличах и Мире были созданы добровольные пожарные общества и команды.

В 1971 году пожарные команды стали профессиональными пожарными частями. В 1994 году они были преобразованы в военизированную пожарную часть г.п. Кореличи и отдельный пост военизированной пожарной службы г.п. Мир.

Впоследствии из пожарных подразделений района был образован отряд военизированной пожарной службы № 9, на базе которого создан Кореличский районный отдел по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время в его состав входят: пожарные аварийно-спасательные части № 1 и 2, пожарные аварийно-спасательные посты № № 11, 12, 13.

Екатерина ЗУЗО,

инспектор СПиВО Кореличского РОЧС