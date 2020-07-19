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Королевская семья вновь указала Меган Маркл на ее место

19.07.2020 06:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Королевская семья вновь указала Меган Маркл на ее место

Новый повод для обиды появился у Меган Маркл и принца Гарри. Колокола Вестминстерского аббатства не будут звонить в честь дня рождения герцогини Сассекской, который она отпразднует 4 августа, пишет Daily Mail.

Напомним, что в январе герцогиня и ее супруг принц Гарри отказались от королевских обязанностей и лишились титулов. Они переехали в США и живут сейчас там.

Отмечается также, что в честь дней рождения других членов монаршей семьи звон колоколов будет слышен. Например, это произойдет в честь именин дочери королевы Елизаветы II – принцессы Анны (у нее день рождения 15 августа).

Также издание подчеркивает, что особенно обидно Маркл будет из-за того, что даже в честь дня рождения опального принца Эндрю, который оказался в центре скандала из-за дружбы с педофилом Джеффри Эпштейном и был отстранен от исполнения королевских обязанностей, колокола аббатства звонили.

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Новый повод для обиды появился у Меган Маркл и принца Гарри. Колокола Вестминстерского аббатства не будут звонить в честь дня рождения герцогини Сассекской,...
 
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