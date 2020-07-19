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Автозадачка на выходные. По этой дороге ездили многие, но ее историю знают не все
Источник материала: Tut.by
Решение о строительстве этой дороги принимали на правительственном уровне. Первая реконструкция началась в 1980 году. Тогда было построено 26,8 километра четырехполосной дороги первой категории. А изначально она относилась к третьей категории автодорог, имела по одной полосе в каждую сторону, а ширина проезжей части составляла 7,5 метра. В 2006 году по этой дороге проезжало уже 50 тысяч машин в сутки. При этом пропускная способность — 85 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения — 120 км/ч.
Ответ на нашу автозадачку вы найдете в этом же тексте, в понедельник, в 10 утра.
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В нашей автозадачке мы загадали одну важную дорогу в Беларуси, решение о строительство которой было принято на правительственном уровне.
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