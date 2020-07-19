Автозадачка на выходные. По этой дороге ездили многие, но ее историю знают не все

Источник материала: Tut.by

Решение о строительстве этой дороги принимали на правительственном уровне. Первая реконструкция началась в 1980 году. Тогда было построено 26,8 километра четырехполосной дороги первой категории. А изначально она относилась к третьей категории автодорог, имела по одной полосе в каждую сторону, а ширина проезжей части составляла 7,5 метра. В 2006 году по этой дороге проезжало уже 50 тысяч машин в сутки. При этом пропускная способность — 85 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения — 120 км/ч.

Ответ на нашу автозадачку вы найдете в этом же тексте, в понедельник, в 10 утра.

Опрос Что же это за дорога, по которой многие ездили, но не все знают ее историю? Это же знаменитая "олимпийка"! Тут нечего даже и думать 44% Возможно, это трасса Минск-Аэропорт "Минск-2". Там сейчас можно ехать 120 км/ч 32% А что, если это Минская кольцевая автодорога? 24% С этого устройства голос уже учтен 172 ответа