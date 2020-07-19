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Авторы "Мстителей" создадут крупнейший проект для Netflix
Источник материала: Партизан
Режиссеры Энтони и Джо Руссо - авторы основанного на комиксах фильма "Мстители: Финал" - создадут самый крупный проект для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщил портал Digital Spy, пишет
В новой картине про супергероев вновь примет участие актер Крис Эванс, сыгравший в предыдущих боевиках роль Капитана Америки.
Также над проектом будут работать сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфили.
Новый фильм станет самым масштабным кинопроектом Netflix.
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Режиссеры Энтони и Джо Руссо - авторы основанного на комиксах фильма "Мстители: Финал" - создадут самый крупный проект для стримингового сервиса Netflix. Об этом...
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