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Семеро детей погибли от взрыва самодельной бомбы в Нигерии
Источник материала: ОНТ
18 июля на севере Нигерии семеро детей погибли в результате взрыва самодельной бомбы. Об этом
Источник цитирует представителя местных властей Исияку Абубакара.
Уточняется, что взрыв прогремел в деревне Ямата в штате Кацина. Этот регион расположен на границе с Нигером, здесь действуют многочисленные бандитские группировки.
Фото: ru.msf
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18 июля на севере Нигерии семеро детей погибли в результате взрыва самодельной бомбы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на нигерийскую газету This day. Источник...
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