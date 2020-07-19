Семеро детей погибли от взрыва самодельной бомбы в Нигерии

Источник материала: ОНТ

18 июля на севере Нигерии семеро детей погибли в результате взрыва самодельной бомбы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на нигерийскую газету This day.

Источник цитирует представителя местных властей Исияку Абубакара.

Уточняется, что взрыв прогремел в деревне Ямата в штате Кацина. Этот регион расположен на границе с Нигером, здесь действуют многочисленные бандитские группировки.

Фото: ru.msf

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