В Youtube заблокировано видеообращение Прокопьева

















Это уже второе видеообращение Прокопьева. В первом ресторатор потребовал от Лукашенко публичных извинений или дуэли в виде трех раундов на ринге.





Второе видеообращение доступно по указанной ссылке при использовании прокси-верверов или vpn-каналов.