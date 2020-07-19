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На границе с Беларусью изъята самая крупная партия контрабандных сигарет за последние годы

19.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили на границе с Беларусью партию контрабанды из около 130,3 тыс. пачек сигарет, что является самой большой обнаруженной партией за последние годы.


Архивное фото

"В ночь на 18 июля, во время оформления на въезд в Украину двух автомобилей "DAF" и "MAN" с грузом макулатуры, пограничники обнаружили масштабную контрабанду сигарет. В двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждого транспортного средства обнаружены тайники с почти 54 тыс. и более 76 тыс. пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Водители, граждане Беларуси, привлечены к административной ответственности за нарушение таможенных правил.

Контрабандные сигареты и полуприцепы изъяты в установленном порядке. Продолжается подсчет их стоимости.
 
 
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Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили на границе с Беларусью партию контрабанды из около 130,3 тыс. пачек сигарет, что является самой...
 
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