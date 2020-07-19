На границе с Беларусью изъята самая крупная партия контрабандных сигарет за последние годы

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"В ночь на 18 июля, во время оформления на въезд в Украину двух автомобилей "DAF" и "MAN" с грузом макулатуры, пограничники обнаружили масштабную контрабанду сигарет. В двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждого транспортного средства обнаружены тайники с почти 54 тыс. и более 76 тыс. пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.





Водители, граждане Беларуси, привлечены к административной ответственности за нарушение таможенных правил.





Контрабандные сигареты и полуприцепы изъяты в установленном порядке. Продолжается подсчет их стоимости.