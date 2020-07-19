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Сальма Хайек поделилась фото без макияжа и удивила фанатов своей молодостью
Источник материала: Tut.by
Американская актриса мексиканского происхождения 53-летняя
На размещенном кадре знаменитость сидит на летней веранде в белом свитшоте. Отмечается, что Хайек сфотографирована в абсолютно естественной обстановке, без макияжа и с распущенными волосами. На руках актриса держит черного кролика.
Фанаты восхитились внешним видом Хайек. Ее публикация набрала более 206 тысяч лайков. «Естественность — это то, за что мы вас так любим, Сальма», «Какая прекрасная улыбка!», «Как тебе удается оставаться 30-летней?», «Ты потрясающая!», «Естественная красота», — комментировали они.
В июне Сальма Хайек уже
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