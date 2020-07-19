Сальма Хайек поделилась фото без макияжа и удивила фанатов своей молодостью

Источник материала: Tut.by

Американская актриса мексиканского происхождения 53-летняя Сальма Хайек опубликовала снимок без макияжа и удивила фанатов своей молодостью. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram .

На размещенном кадре знаменитость сидит на летней веранде в белом свитшоте. Отмечается, что Хайек сфотографирована в абсолютно естественной обстановке, без макияжа и с распущенными волосами. На руках актриса держит черного кролика.

Фанаты восхитились внешним видом Хайек. Ее публикация набрала более 206 тысяч лайков. «Естественность — это то, за что мы вас так любим, Сальма», «Какая прекрасная улыбка!», «Как тебе удается оставаться 30-летней?», «Ты потрясающая!», «Естественная красота», — комментировали они.

В июне Сальма Хайек уже делилась фотографией без макияжа. На снимке она запечатлена без косметики на фоне природы. Под постом знаменитость поставила хештеги #selfiesunday, #nofilter и #nature, указывая на то, что кадр не был обработан в фоторедакторе.