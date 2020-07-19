Обрушение здания в Пакистане: погибли 3 человека

Источник материала: ОНТ

Обрушение здания зала торжеств, расположенного в округе Мирпур штата Азад Кашмир в Пакистане, привело к гибели, по меньшей мере, трех человек. Об этом сообщает телеканал Geo.tv.

Из-под завалов извлекли 19 человек, которым оказывается медицинская помощь. Ранее агентство « Синьхуа » сообщало о 15 пострадавших.

Телеканал сообщает, что во время происшествия реконструкцией здания занимались 50 человек. В результате обрушения погиб хозяин здания со своим сыном.





Фото: Hhashmi

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