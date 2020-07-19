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Обрушение здания в Пакистане: погибли 3 человека
Источник материала: ОНТ
Обрушение здания зала торжеств, расположенного в округе Мирпур штата Азад Кашмир в Пакистане, привело к гибели, по меньшей мере, трех человек. Об этом
Из-под завалов извлекли 19 человек, которым оказывается медицинская помощь. Ранее агентство «
Телеканал сообщает, что во время происшествия реконструкцией здания занимались 50 человек. В результате обрушения погиб хозяин здания со своим сыном.
Фото: Hhashmi
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Обрушение здания зала торжеств, расположенного в округе Мирпур штата Азад Кашмир в Пакистане, привело к гибели, по меньшей мере, трех человек. Об этом...
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