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Обрушение здания в Пакистане: погибли 3 человека

19.07.2020 08:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обрушение здания в Пакистане: погибли 3 человека

Обрушение здания зала торжеств, расположенного в округе Мирпур штата Азад Кашмир в Пакистане, привело к гибели, по меньшей мере, трех человек. Об этом сообщает телеканал Geo.tv.

Из-под завалов извлекли 19 человек, которым оказывается медицинская помощь. Ранее агентство «Синьхуа» сообщало о 15 пострадавших.

Телеканал сообщает, что во время происшествия реконструкцией здания занимались 50 человек. В результате обрушения погиб хозяин здания со своим сыном.


Фото: Hhashmi

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Обрушение здания зала торжеств, расположенного в округе Мирпур штата Азад Кашмир в Пакистане, привело к гибели, по меньшей мере, трех человек. Об этом...
 
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