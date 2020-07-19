Глава посольства США записала прощальное видео для белорусов

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"Мне нравилось наблюдать, как элегантные аисты прилетают весной и улетают осенью, наблюдать за эффектным освещением Национальной библиотеки и вечной красотой Коложской церкви в Гродно . Куда бы я ни пошла, я была тронута вашей добротой и гостеприимством".





Временным поверенным в делах станет заместитель Джефф Джук, планируется, что он им пробудет до приезда нового посла США.