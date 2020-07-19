Стало известно имя еще одного задержанного за «насилие в отношении сотрудника ОВД»





Владислав Устин. Фото предоставлено его матерью Натальей





«Весне» мать Владислава Наталья, первый раз ее сына задержали 14 июля в возле площади Победы со стороны музея «Дом РСДРП». В тот вечер молодой человек возвращался домой после собеседования по трудоустройству на работу. Ему пришлось идти пешком, так как станцию метро Октябрьскую неожиданно закрыли. Как рассказаламать Владислава Наталья, первый раз ее сына задержали 14 июля в возле площади Победы со стороны музея «Дом РСДРП». В тот вечер молодой человек возвращался домой после собеседования по трудоустройству на работу. Ему пришлось идти пешком, так как станцию метро Октябрьскую неожиданно закрыли.





«Его скрутили, закинули в автозак, где его избивали», – сообщила Наталья.





Утром 15 июля, в 5.15, его освободили из одного из минских РУВД без составления протокола.





Однако на следующий день, 16 июля, Владислав был задержан на своей работе. Пришедшие люди были в штатском и представились его друзьями. О задержании Владислава подробнее – в аудио:





«Если бы коллеги сына не позвонили бы мне, я бы не знала [о его задержании – Прим.] – я так и ждала бы его дома с работы, потому что у него был День рождения. Я собиралась готовить торт”, – рассказала Наталья.