ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стало известно имя еще одного задержанного за «насилие в отношении сотрудника ОВД»

19.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минчанин Владислав Устин в свой 21-й день рождения был задержан в связи с уголовным делом, возбужденным по статье 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) по событиям 14 июля.


Владислав Устин. Фото предоставлено его матерью Натальей

Как рассказала «Весне» мать Владислава Наталья, первый раз ее сына задержали 14 июля в возле площади Победы со стороны музея «Дом РСДРП». В тот вечер молодой человек возвращался домой после собеседования по трудоустройству на работу. Ему пришлось идти пешком, так как станцию метро Октябрьскую неожиданно закрыли.

«Его скрутили, закинули в автозак, где его избивали», – сообщила Наталья.

Утром 15 июля, в 5.15, его освободили из одного из минских РУВД без составления протокола.

Однако на следующий день, 16 июля, Владислав был задержан на своей работе. Пришедшие люди были в штатском и представились его друзьями. О задержании Владислава подробнее – в аудио:

«Если бы коллеги сына не позвонили бы мне, я бы не знала  [о его задержании – Прим.] – я так и ждала бы  его дома с работы, потому что у него был День рождения. Я собиралась готовить торт”, – рассказала Наталья.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанин Владислав Устин в свой 21-й день рождения был задержан в связи с уголовным делом, возбужденным по статье 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На молоке, шоколадные или с сыром? Рассказываем, как приготовить блинчики для идеального завтрака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
19.07.2020
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика