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Встреча председателя Пинского горисполкома с трудовыми коллективами
19.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Почувствовать обратную связь, знать чем живут трудовые коллективы, рассказать людям о том, чего достиг город и что предстоит сделать, чтобы Пинск стал еще более комфортным для проживания – вот лишь некоторые аспекты доверительных разговоров в ходе встреч председателя горисполкома Ивана Ребковца с пинчанами.
Подробнее о том, как новый формат работы горисполкома наполняется важным и нужным содержанием, в сюжете
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