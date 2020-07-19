Встреча председателя Пинского горисполкома с трудовыми коллективами

Источник материала: Полесская правда

Почувствовать обратную связь, знать чем живут трудовые коллективы, рассказать людям о том, чего достиг город и что предстоит сделать, чтобы Пинск стал еще более комфортным для проживания – вот лишь некоторые аспекты доверительных разговоров в ходе встреч председателя горисполкома Ивана Ребковца с пинчанами.