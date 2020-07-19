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Встреча председателя Пинского горисполкома с трудовыми коллективами

19.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Встреча председателя Пинского горисполкома с трудовыми коллективами

Во время встречи с трудовым коллективом Пинской центральной поликлиники.

Почувствовать обратную связь, знать чем живут трудовые коллективы, рассказать людям о том, чего достиг город и что предстоит сделать, чтобы Пинск стал еще более комфортным для проживания – вот лишь некоторые аспекты доверительных разговоров в ходе встреч председателя горисполкома Ивана Ребковца с пинчанами.

Подробнее о том, как новый формат работы горисполкома наполняется важным и нужным содержанием, в сюжете ТРК «Пинск».

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