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В Тель-Авиве и Иерусалиме потребовали отставки Нетаньяху

19.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Антиправительственные акции прошли в Тель-Авиве и Иерусалиме, протестующие потребовали отставки премьер-министра Израиля Беньямину Нетаньяху, сообщает РИА Новости.




Демонстранты блокировали дороги и выкрикивали лозунги, на месте работали сотрудники правоохранительных органов, указано в сообщении.

19 июля в Иерусалиме состоится техническое заседание суда по обвинениям во взятке, мошенничестве и обмане общественного доверия в адрес Нетаньяху.
 
 
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Антиправительственные акции прошли в Тель-Авиве и Иерусалиме, протестующие потребовали отставки премьер-министра Израиля Беньямину Нетаньяху, сообщает РИА...
 
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