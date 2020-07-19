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В Тель-Авиве и Иерусалиме потребовали отставки Нетаньяху
Источник материала: Партизан
Антиправительственные акции прошли в Тель-Авиве и Иерусалиме, протестующие потребовали отставки премьер-министра Израиля Беньямину Нетаньяху, сообщает
Демонстранты блокировали дороги и выкрикивали лозунги, на месте работали сотрудники правоохранительных органов, указано в сообщении.
19 июля в Иерусалиме состоится техническое заседание суда по обвинениям во взятке, мошенничестве и обмане общественного доверия в адрес Нетаньяху.
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Антиправительственные акции прошли в Тель-Авиве и Иерусалиме, протестующие потребовали отставки премьер-министра Израиля Беньямину Нетаньяху, сообщает РИА...
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