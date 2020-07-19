В Тель-Авиве и Иерусалиме потребовали отставки Нетаньяху













Демонстранты блокировали дороги и выкрикивали лозунги, на месте работали сотрудники правоохранительных органов, указано в сообщении.





19 июля в Иерусалиме состоится техническое заседание суда по обвинениям во взятке, мошенничестве и обмане общественного доверия в адрес Нетаньяху.