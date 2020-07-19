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Ближайшие три недели высшие должностные лица страны будут принимать граждан в общественных приёмных РОО «Белая Русь»
19.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Чаще всего граждане обращаются к чиновникам по жилищно-коммунальным, трудовым, вопросам социальной защиты, выплаты пенсий, пособий. Кроме того, люди жалуются на решения судов, действия или бездействие органов власти, просят помочь в спорах по гражданскому законодательству. Такого рода вопросы часто требуют грамотного юридического совета и помощи адвоката.
В первом рабочем дне (15 июля) в центральной общественной приемной РОО «Белая Русь» в Минске прием проводили Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и вице-спикер Палаты представителей Валерий Мицкевич. В работе был задействован председатель МГКА Алексей Шваков и адвокаты коллегии.
Обращения граждан в общественной приемной РОО «Белая Русь» принимают в письменном виде, на личном приеме, по электронной почте и на горячей линии, сообщает
Напомним график работы общественной приемной Пинской районной организации РОО «Белая Русь»:
Общественная приемная Пинской районной организации РОО «Белая Русь» работает по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4, каб. 2.
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