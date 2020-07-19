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Ближайшие три недели высшие должностные лица страны будут принимать граждан в общественных приёмных РОО «Белая Русь»

19.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ближайшие три недели высшие должностные лица страны будут принимать граждан в общественных приёмных РОО «Белая Русь»
Ближайшие три недели высшие должностные лица страны будут принимать граждан в общественных приемных республиканского общественного объединения «Белая Русь». Одна из целей работы приемных – подсказать алгоритм решения вопросов.

Чаще всего граждане обращаются к чиновникам по жилищно-коммунальным, трудовым, вопросам социальной защиты, выплаты пенсий, пособий. Кроме того, люди жалуются на решения судов, действия или бездействие органов власти, просят помочь в спорах по гражданскому законодательству. Такого рода вопросы часто требуют грамотного юридического совета и помощи адвоката.

В первом рабочем дне (15 июля) в центральной общественной приемной РОО «Белая Русь» в Минске прием проводили Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и вице-спикер Палаты представителей Валерий Мицкевич. В работе был задействован председатель МГКА Алексей Шваков и адвокаты коллегии.

Обращения граждан в общественной приемной РОО «Белая Русь» принимают в письменном виде, на личном приеме, по электронной почте и на горячей линии, сообщает БелТА.

Напомним график работы общественной приемной Пинской районной организации РОО «Белая Русь»:

  • 20 июля с 11.00 до 13.00 ответит на вопросы обратившихся директор КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» Вадим Николаевич ГЛАДКИЙ;
  • 22 июля с 11.00 до 13.00 запланирован прием начальником отдела по образованию Пинского райисполкома Виктором Викторовичем ГАВРИЛОВИЧЕМ;
  • 24 июля с 11.00 до 13.00 можно обратиться к начальнику управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома Василию Михайловичу ОГИЕВИЧУ;
  • 27 июля с 11.00 до 13.00 прием проведет начальник филиала КУП «Брестоблдорстрой» Пинское ДРСУ-104 Александр Петрович БУДНИК;
  • 29 июля с 11.00 до 13.00 обратиться можно к председателю правления Пинского райпо Александр Владимирович СЕЛЮЖИЦКИЙ;
  • 31 июля с 11.00 до 13.00 прием граждан запланирован начальником отдела экономики Пинского райисполкома Вадим Владимирович ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ;
  • 3 августа с 11.00 до 13.00 с гражданами встретится начальник отдела внутренних дел Пинского райисполкома Сергей Васильевич КОЗАК;
  • 6 августа с 11.00 до 13.00 готов ответить на вопросы обратившихся начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Пинского райисполкома Светлана Александровна БОТВИНКО.

Общественная приемная Пинской районной организации РОО «Белая Русь» работает по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4, каб. 2.

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