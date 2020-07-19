В Беларуси идет мозговой штурм по поиску инструментов честных выборов

На сайте форума сообщается, что его проводит независимая команда. Вместе с тем организаторов поддерживают штабы не зарегистрированных кандидатами в президенты экс-главы Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало, бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, а также платформа «Честные люди», направленная на проведение свободных и справедливых выборов.





БелаПАН . Заявки на участие подали около 400 человек. К работе приглашены программисты, дизайнеры, маркетологи, участники различных инициатив, а также просто неравнодушные люди, передает





Участники форума общаются между собой и организаторами в режиме онлайн — посредством видеокоммуникационной платформы Zoom и группового мессенджера Slack. Те, кто не регистрировался в качестве участника и волонтера, следить за этапами проведения мероприятия не могут.





18 июля, с 15.00 до 18.30, участники форума неформально общаются с менторами и организаторами. В это же время формируются команды из специалистов в разных областях, которые займутся обсуждением возможных способов альтернативного подсчета голосов на выборах.





С 19.00 до 21.00 команды будут заниматься мозговым штурмом, презентовать свои идеи и консультироваться с менторами. С 21.00 до 9.00 с двумя часовыми перерывами команды будут работать над своими проектами.





Презентация проектов и определение победителей форума, чьи идеи будут приняты для дальнейшей реализации, пройдет 19 июня с 9.00 до 12.00.





«После мероприятия ни одна инициатива не останется незамеченной, — подчеркнули организаторы на сайте форума. — Мы предоставим команде-победителю как финансовую, так и информационную поддержку, а также продолжим работу с иными проектами. У вас будет уникальная возможность присоединиться к разработке уже существующего проекта. Любая идея будет рассмотрена и внесет свой вклад в улучшение существующей системы».





«Это не последние выборы, так что все наши наработки помогут в проведении дистанционных выборов в будущем. Ведь мы создадим инструменты, которые в комплексе будут решать проблемы безопасности для здоровья участников избирательного процесса, его стоимости, скорости и легитимности. Пандемия показала необходимость реформ традиционного института выборов. Если мы сможем построить онлайн-подсчет голосов в Беларуси, то наше решение будет применимо и за ее пределами», — подчеркивают организаторы.