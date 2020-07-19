ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси идет мозговой штурм по поиску инструментов честных выборов

19.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси стартовал Social Technology Hackaton — 21-часовой IT-форум по разработке инструментов для альтернативного подсчета голосов на выборах президента, назначенных на 9 августа.

В Беларуси идет мозговой штурм по поиску инструментов честных выборов
На сайте форума сообщается, что его проводит независимая команда. Вместе с тем организаторов поддерживают штабы не зарегистрированных кандидатами в президенты экс-главы Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало, бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, а также платформа «Честные люди», направленная на проведение свободных и справедливых выборов.

Заявки на участие подали около 400 человек. К работе приглашены программисты, дизайнеры, маркетологи, участники различных инициатив, а также просто неравнодушные люди, передает БелаПАН.

Участники форума общаются между собой и организаторами в режиме онлайн — посредством видеокоммуникационной платформы Zoom и группового мессенджера Slack. Те, кто не регистрировался в качестве участника и волонтера, следить за этапами проведения мероприятия не могут.

18 июля, с 15.00 до 18.30, участники форума неформально общаются с менторами и организаторами. В это же время формируются команды из специалистов в разных областях, которые займутся обсуждением возможных способов альтернативного подсчета голосов на выборах.

С 19.00 до 21.00 команды будут заниматься мозговым штурмом, презентовать свои идеи и консультироваться с менторами. С 21.00 до 9.00 с двумя часовыми перерывами команды будут работать над своими проектами.

Презентация проектов и определение победителей форума, чьи идеи будут приняты для дальнейшей реализации, пройдет 19 июня с 9.00 до 12.00.

«После мероприятия ни одна инициатива не останется незамеченной, — подчеркнули организаторы на сайте форума. — Мы предоставим команде-победителю как финансовую, так и информационную поддержку, а также продолжим работу с иными проектами. У вас будет уникальная возможность присоединиться к разработке уже существующего проекта. Любая идея будет рассмотрена и внесет свой вклад в улучшение существующей системы».

«Это не последние выборы, так что все наши наработки помогут в проведении дистанционных выборов в будущем. Ведь мы создадим инструменты, которые в комплексе будут решать проблемы безопасности для здоровья участников избирательного процесса, его стоимости, скорости и легитимности. Пандемия показала необходимость реформ традиционного института выборов. Если мы сможем построить онлайн-подсчет голосов в Беларуси, то наше решение будет применимо и за ее пределами», — подчеркивают организаторы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси стартовал Social Technology Hackaton — 21-часовой IT-форум по разработке инструментов для альтернативного подсчета голосов на выборах президента, назначенных на 9...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фадеев извинился за клип с Валерией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
19.07.2020
Полесская правда
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика