Думаете, под Минском не осталось дач по 5 тысяч долларов? Вот топ-5 вариантов

Источник материала: Tut.by

Дачный сезон в самом разгаре, и, казалось бы, все дешевые домики в эпоху пандемии уже раскупили. Но нет. Еще остались варианты в хороших местах под Минском по пять-шесть тысяч долларов (а учитывая середину лета, можно еще и рассчитывать на торг). Топ-5 таких дач — в материале REALTY.TUT.BY.

Возле трассы на Брест

В садовом товариществе «Гранит» за Дзержинском и рядом с трассой на Брест продается деревянная дача за шесть тысяч долларов. Участок — пять соток.





Водоснабжение — сезонное. Электричество проведено в дом, газ в баллоне. Отопления нет.





На участке растут яблони, слива, красная и черная смородина. Рядом лес, на расстоянии в полтора километра Полоневичское озеро.

В Петришках

В садовом товариществе «Лесное» возле деревни Петришки в Молодечненском направлении продается дача за 4,5 тысячи долларов. Участок — 4,3 сотки.





— Установлен щитовой садовый домик (без фундамента, на блоках — на домик нет документов, так как он не является капитальным строением) с шиферной крышей, утеплен, с наружной стороны обшит сайдингом, внутри вагонкой, подходит для летнего проживания. Туалет на улице. Отопление печное, проведено электричество, вода сезонная на участке. Зимой по выходным работает колонка с артезианской водой, — сказано в объявлении.





Рядом лес, вблизи реки Вилия и Вязынка, а также железнодорожная станция.





На склоне

В садовом товариществе «Купалинка-1981» в трех километрах от вышеупомянутой деревни Петришки продается дача на высоком фундаменте за шесть тысяч долларов. Участок — 5,5 сотки. Расположен на склоне.





— Дом сухой с большим чердаком, подвалом с наружным входом и высоким потолком, — говорится в объявлении. Отопление — печное.





Садовое товарищество окружено лесом. До станции электрички — 25−30 минут пешком.





Возле Олехновичей

В той же округе, в садовом товариществе «Старинки» возле Олехновичей продается дача за 5,5 тысячи долларов. Участок тут — восемь соток.





Дом деревянный, покрыт шифером. Вода — сезонная, отопления нет. Домик построен в 1991 году.





Рядом находится лес и ж/д станция Олехновичи.

Возле Рудзенска

В садовом товариществе «Малинники» возле Рудзенска (юго-восточное направление) продается дача за 4,5 тысячи долларов. Участок — четыре сотки.





Дом деревянный, двухэтажный, 1989 года постройки. Обшит вагонкой, с тремя жилыми комнатами. Входная дверь деревянная, пол — доска, внутренняя отделка — обои, окна деревянные. Крыша — шифер. Отопление — печное.





На участке посажены плодово-ягодные растения. Хозпостройки — сарай, туалет.





Ближайшая ж/д станция — Руденск. В двух километрах — озеро Узляны.