ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Думаете, под Минском не осталось дач по 5 тысяч долларов? Вот топ-5 вариантов

19.07.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дачный сезон в самом разгаре, и, казалось бы, все дешевые домики в эпоху пандемии уже раскупили. Но нет. Еще остались варианты в хороших местах под Минском по пять-шесть тысяч долларов (а учитывая середину лета, можно еще и рассчитывать на торг). Топ-5 таких дач — в материале REALTY.TUT.BY.

Возле трассы на Брест

В садовом товариществе «Гранит» за Дзержинском и рядом с трассой на Брест продается деревянная дача за шесть тысяч долларов. Участок — пять соток.


Водоснабжение — сезонное. Электричество проведено в дом, газ в баллоне. Отопления нет.


На участке растут яблони, слива, красная и черная смородина. Рядом лес, на расстоянии в полтора километра Полоневичское озеро.

В Петришках

В садовом товариществе «Лесное» возле деревни Петришки в Молодечненском направлении продается дача за 4,5 тысячи долларов. Участок — 4,3 сотки.


— Установлен щитовой садовый домик (без фундамента, на блоках — на домик нет документов, так как он не является капитальным строением) с шиферной крышей, утеплен, с наружной стороны обшит сайдингом, внутри вагонкой, подходит для летнего проживания. Туалет на улице. Отопление печное, проведено электричество, вода сезонная на участке. Зимой по выходным работает колонка с артезианской водой, — сказано в объявлении.


Рядом лес, вблизи реки Вилия и Вязынка, а также железнодорожная станция.


На склоне

В садовом товариществе «Купалинка-1981» в трех километрах от вышеупомянутой деревни Петришки продается дача на высоком фундаменте за шесть тысяч долларов. Участок — 5,5 сотки. Расположен на склоне.


— Дом сухой с большим чердаком, подвалом с наружным входом и высоким потолком, — говорится в объявлении. Отопление — печное.


Садовое товарищество окружено лесом. До станции электрички — 25−30 минут пешком.


Возле Олехновичей

В той же округе, в садовом товариществе «Старинки» возле Олехновичей продается дача за 5,5 тысячи долларов. Участок тут — восемь соток.


Дом деревянный, покрыт шифером. Вода — сезонная, отопления нет. Домик построен в 1991 году.


Рядом находится лес и ж/д станция Олехновичи.

Возле Рудзенска

В садовом товариществе «Малинники» возле Рудзенска (юго-восточное направление) продается дача за 4,5 тысячи долларов. Участок — четыре сотки.


Дом деревянный, двухэтажный, 1989 года постройки. Обшит вагонкой, с тремя жилыми комнатами. Входная дверь деревянная, пол — доска, внутренняя отделка — обои, окна деревянные. Крыша — шифер. Отопление — печное.


На участке посажены плодово-ягодные растения. Хозпостройки — сарай, туалет.


Ближайшая ж/д станция — Руденск. В двух километрах — озеро Узляны.

Читайте также

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Фадеев извинился за клип с Валерией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
19.07.2020
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика