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Фадеев извинился за клип с Валерией

19.07.2020 08:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фадеев извинился за клип с Валерией

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев принес извинения своей подписчице в Instagram за клип с певицей Валерией.

Пользователи соцсети оставляли негативные комментарии к публикациям Фадеева, чем привлекли внимание Максима.

«Пока только падения одни», – написал пользователь @ilnurulamanov. Продюсер отреагировал дипломатично: «Главное, вы летаете высоко! Мы так, с боку постесняемся!».

«С Валерией так себе», – оставила комментарий пользователь @an.na. Фадеев ответил следующее: «Ну... О вкусах то не спорят! Кто-то любит Яблочко, а кто-то свиной хрящик! Простите, что неугодно! Мы старались!».

Некоторые подписчики тем не менее поддержали продюсера и осудили недовольных фанатов.


Клип Фадеева и Валерии на песню «До предела» был размещен на YouTube 19 апреля. За три месяца видео посмотрели более 7,4 миллиона раз.

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Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев принес извинения своей подписчице в Instagram за клип с певицей Валерией. Пользователи соцсети оставляли негативные...
 
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