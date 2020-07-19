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Фадеев извинился за клип с Валерией
Источник материала: ОНТ
Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев принес извинения своей подписчице в Instagram за клип с певицей Валерией.
Пользователи соцсети оставляли негативные комментарии к публикациям Фадеева, чем привлекли внимание Максима.
«Пока только падения одни», – написал пользователь @ilnurulamanov. Продюсер отреагировал дипломатично: «Главное, вы летаете высоко! Мы так, с боку постесняемся!».
«С Валерией так себе», – оставила комментарий пользователь @an.na. Фадеев ответил следующее: «Ну... О вкусах то не спорят! Кто-то любит Яблочко, а кто-то свиной хрящик! Простите, что неугодно! Мы старались!».
Некоторые подписчики тем не менее поддержали продюсера и осудили недовольных фанатов.
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Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев принес извинения своей подписчице в Instagram за клип с певицей Валерией. Пользователи соцсети оставляли негативные...
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