Под Дзержинском на М1 загорелась фура

Источник материала: ОНТ

Работники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего между 319-м и 322-м километром трассы М1 Брест – Минск – граница России. Об этом пишет Sb.by со ссылкой на слова официального представителя УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева.







Во время движения большегруза по трассе M1 произошло возгорание его прицепа, в котором перевозилась пряжа. Водитель быстро среагировал на это, остановился и отцепил тягач. В итоге тягач повреждений избежал, но прицеп почти полностью выгорел.

Сообщается, что никто не пострадал. Специалисты на месте происшествия выясняют причины возгорания. Инцидент привел к образованию на данном участке дороги пробок.









Фото: Sb.by

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