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Российский философ поддержал инициативу белорусских католиков

19.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский философ и журналист Максим Горюнов поддержал инициативу группы христиан-католиков о проведении честных выборов президента Беларуси. Об этом он написал на своей странице в Facebook.




- Очень нравится инициатива белорусских католиков «Фальсіфікацыя - цяжкі грэх». Католики из Минска и Гомеля оповещают верующих, что участие в фальсификации выборов - это такой же грех, как, например, воровство и блуд. При этом, ссылаются на свежую проповедь митрополита Тадеуша Кондрусевича о том, что честные выборы - это Божье дело, - пишет Горюнов.

Он добавил, что лично для него эта инициатива верующих «будет первым применением Евангелия по назначению»:

- Большое им спасибо, конечно. не знал что так в жизни бывает.

Через кампанию «Католик, фальсификация выборов - это тяжкий грех» инициаторы обращаются к членам избирательных комиссий и всем, кто участвует в этом важном для общества и судьбы страны политическом процессе. 

- Наша задача - призвать верующих, которые входят в составы избирательных комиссий, исполнять законодательство Беларуси и предотвращать любые нарушения, - отмечают участники кампании. - Каждый католик должен считать голоса честно. Когда существуют предпосылки или опасения, что итог выборов в комиссии будет искажен, член избиркома может взять самоотвод. Либо участвовать в работе комиссии и информировать соответствующие органы о нарушениях анонимно или гласно.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Известный российский философ и журналист Максим Горюнов поддержал инициативу группы христиан-католиков о проведении честных выборов президента Беларуси. Об этом...
 
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