Российский философ поддержал инициативу белорусских католиков













- Очень нравится инициатива белорусских католиков «Фальсіфікацыя - цяжкі грэх». Католики из Минска Гомеля оповещают верующих, что участие в фальсификации выборов - это такой же грех, как, например, воровство и блуд. При этом, ссылаются на свежую проповедь митрополита Тадеуша Кондрусевича о том, что честные выборы - это Божье дело, - пишет Горюнов.





Он добавил, что лично для него эта инициатива верующих «будет первым применением Евангелия по назначению»:





- Большое им спасибо, конечно. не знал что так в жизни бывает.





Через кампанию «Католик, фальсификация выборов - это тяжкий грех» инициаторы обращаются к членам избирательных комиссий и всем, кто участвует в этом важном для общества и судьбы страны политическом процессе.





- Наша задача - призвать верующих, которые входят в составы избирательных комиссий, исполнять законодательство Беларуси и предотвращать любые нарушения, - отмечают участники кампании. - Каждый католик должен считать голоса честно. Когда существуют предпосылки или опасения, что итог выборов в комиссии будет искажен, член избиркома может взять самоотвод. Либо участвовать в работе комиссии и информировать соответствующие органы о нарушениях анонимно или гласно.