Названы самые популярные клички для собак

Источник материала: ОНТ

Российская кинологическая федерация (РКФ) сообщила РИА Новости, что самой популярной кличкой для собак стала Оскар. Привычные советские Дружок и Тузик ушли в прошлое.

По данным РКФ, за последний год самой популярной стала кличка Оскар. Второе место в этом рейтинге занимает Жасмин, на третьей строчке – кличка Оливия. Далее в топ-10 идут Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата.

Кинологи также подчеркнули, что стабильной популярностью у собачников пользуются имена греческих богов: Зевс, Афродита, Афина. Встречаются и клички из автомобильной тематики – с 2015 года зарегистрировали 263 собаки по имени Бентли, 554 Лексуса и 267 Мерседесов.

Клички, популярные в советские годы, сейчас спросом не пользуются. За последние пять лет зарегистрировано лишь 18 Полканов, десять Дружков, три Тузика и четыре Каштанки.

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