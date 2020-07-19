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«Поздоровались и отпустили». В Лельчицком районе поймали огромного карпа

19.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Лельчицком районе поймали огромного карпа, вес рыбы превышает 18 кг.



Великана было решено отпустить. По следам от крючков рыбаки поняли, что рыбу уже ловили и отпускали несколько раз, пишут "Сильные новости".

«Поймали, поздоровались и отпустили», — рассказывает автор видео.
 
 
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В Лельчицком районе поймали огромного карпа, вес рыбы превышает 18 кг.
 
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