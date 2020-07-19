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«Чисто Львов». В Гродно открыли необычный веганский бар с крутым интерьером

19.07.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Гродно во дворике улице Тельмана открылся веганский бар «Кровать». Хозяева — трое друзей, которые осенью прошлого года решили сделать новое «негламурное и где можно даже сидеть на полу» заведение. За интерьеры отвечала гродненская художница Дарья Цемра (Семчук).


—  Как-то стало в городе много однотипных заведений, а мы любим вечеринки и тусовки, поэтому решили сами сделать такое место, — говорит Дарья.

Вещи для интерьера искали на барахолках и даже на мусорках, реставрировали, привозили со всех городов Беларуси.

 — Самый дорогой предмет — это один из столов. Он стоил 300 рублей. Зеркало, например, отдали нам за 40 рублей, — рассказывает Дарья.


Бар называется «Кровать». Владельцы говорят, что оно звучное и просто им нравится.
В заведении есть и танцевальный зал и место, где можно просто посидеть с друзьями.

Дарья рассказывает, что «Кровать» — место, где могут собираться люди разных возрастов и здесь всем будет интересно. Бар — веганский.


 — Потому что мы сами веганы, поэтому так все и получилось, — улыбается Дарья.
Место получилось атмосферным, со старыми предметами в интерьере, с летней площадкой во дворе старинных гродненских домов.


 — Чисто Львов, — смеется Дарья.










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Теги: Гродно
 
 
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В центре Гродно во дворике улице Тельмана открылся веганский бар «Кровать». Хозяева - трое друзей, которые осенью прошлого года решили сделать новое «негламурное и...
 
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