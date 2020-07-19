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В Чикаго пострадали 18 полицейских, которые охраняли памятник Колумбу (ВИДЕО)

19.07.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Чикаго пострадали 18 полицейских, которые охраняли памятник Колумбу (ВИДЕО)

В Чикаго ранены 18 представителей правопорядка, которые защищали памятник Христофора Колумба от манифестантов. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что минимум 18 полицейских, направленных на защиту памятника, пострадали от действий толпы манифестантов. Они окружили памятник, скандируя «Колумб - убийца!».

Сообщается, что памятник не пострадал. Известно, что манифестанты использовали против полиции фейерверки и камни. В один момент оцепление было прорвано, тогда правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.

Более десятка активистов задержаны. Известно, что последователи культа Джорджа Флойда успели залить монумент краской.

Недавно в Америке началась борьба с каменными изваяниями известного путешественника. Разрушение памятников в США началось на фоне акций протеста с расизмом, вспыхнувшие по всей стране.


Фото: Nation-news-Кристина Акимочкина

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В Чикаго ранены 18 представителей правопорядка, которые защищали памятник Христофора Колумба от манифестантов. Об этом сообщает CNN. Сообщается, что минимум 18...
 
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